وزير البنية التحتية الأوكراني: اتفاق الحبوب تم بفضل نجاحاتنا العسكرية

قال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني الذي وقع في تركيا الجمعة الاتفاق الذي قادت الأمم المتحدة مفاوضاته لإنهاء إغلاق الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب إن الاتفاق كان ممكنا فقط بفضل النجاحات العسكرية الأوكرانية.

ووصف في تصريحات بثها التلفزيون استعادة جزيرة الأفعى، وهي نتوء صغير لكنه استراتيجي بالقرب من عدة موانئ رئيسية أوكرانية في البحر الأسود، بأنها كانت “لحظة مهمة”.

وقال كوبراكوف أيضا إن أوكرانيا لا ترى أن هناك مخاطرة تتمثل في وصول سفن روسية إلى الموانئ الأوكرانية من الممرات الخضراء التي تضمنها الاتفاق لأن تلك السفن ستتعرض للقصف بالصواريخ الأوكرانية في حالة حدوث مثل هذه المحاولة.

وقد وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا شديد الأهمية الجمعة لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، مما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.

جاء الاتفاق تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا بهدف التوصل لما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه “برنامج” من شأنه استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية مع تسهيل شحنات الحبوب والأسمدة الروسية على الرغم من العقوبات الغربية القاسية على موسكو.

وقال جوتيريش إن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني وإن الأمم المتحدة ستنشئ مركز تنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وقال جوتيريش أمام حشد المجتمعين “اليوم توجد منارة على البحر الأسود. منارة للأمل … والفرص … والارتياح في عالم يحتاج ذلك أكثر من أي وقت مضى”. لكن القتال احتدم بلا هوادة في شرق أوكرانيا، في انعكاس للعداء عميق الجذور وانعدام الثقة الذي أدى إلى أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، رفض الممثلون الروس والأوكرانيون الجلوس إلى نفس الطاولة في الحفل، وجرى تعديل وضع العلمين بحيث لا يكونان بجوار بعضها البعض.

وكتب المستشار الرئاسي في كييف ميخايلو بودولياك على تويتر قبل الحفل “في حالة حدوث استفزازات (سيكون هناك) رد عسكري فوري” من أوكرانيا.