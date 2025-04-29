وزير التجارة الأمريكي: تخفيف ترامب الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر يعفي شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة من جزء من الرسوم الجديدة البالغة 25 بالمئة على السيارات وذلك لمنحهم مهلة لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى البلاد.

وأضاف لوتنيك للصحفيين أن شركات صناعة السيارات ستحصل على إعفاءات تصل إلى 15 بالمئة من قيمة المركبات التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة، والتي يمكن تطبيقها على قيمة قطع الغيار المستوردة.

ولن تكون السيارات ولا قطع الغيار الخاضعة لرسوم 25 بالمئة الجمركية بموجب المادة 232 معرّضة لرسوم ترامب الجمركية الأخرى، بما في ذلك رسوم 25 بالمئة على السلع الكندية والمكسيكية، بالإضافة إلى رسوم 10 بالمئة مطبقة على معظم الدول الأخرى.

ويسافر ترامب إلى ميشيجان اليوم للاحتفال بأول 100 يوم له في منصبه، والتي قلب خلالها النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب.

ويُعد تخفيف تأثير رسوم السيارات أحدث خطوة من جانب إدارته لإظهار المرونة بشأن الرسوم الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وخلقت حالة من عدم اليقين لدى الشركات وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

وأعلنت شركات لصناعة السيارات أمس أنها تتوقع أن يُصدر ترامب إعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات قبل زيارته إلى ميشيجان، معقل شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث أو “العمالقة الثلاثة” في ديترويت بالإضافة إلى أكثر من ألف من كبار موردي السيارات.