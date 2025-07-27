وزير التجارة الأمريكي: ترامب معجب جدا بتطبيق تيك توك لكن يجب أن تكون ملكيته أمريكية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب معجب بتطبيق تيك توك لكن منصة المقاطع المصورة القصيرة، المملوكة لصينيين ويستخدمها نحو 170 مليون أمريكي، يجب أن تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف لوتنيك في مقابلة مع فوكس نيوز “الرئيس معجب جدا بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مرارا، لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان”.

وتابع “لكن دعونا نواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أمريكي. هذا ليس مقبولا. لذا يجب أن ينتقل إلى ملكية أمريكية.. وتكنولوجيا أمريكية وخوارزميات أمريكية.. أعلم أن (موقف) الرئيس سيكون إيجابيا تجاه تيك توك إذا صار (التطبيق) أمريكيا”.

وكان ترامب قد مدّد خلال يونيو(حزيران)، مهلة إغلاق تطبيق تيك توك 90 يومًا حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما منح ترامب فعلا مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونغرس على تيك توك، والذي من المفترض، أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.

وبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني، واختار عدم تطبيق القرار، ومدّد الموعد النهائي في المرة الأولى إلى أوائل أبريل/نيسان، ثم مدّده مرة أخرى الشهر الماضي حتى 19 يونيو/حزيران.

وقال ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه سيكون منفتحا على شراء تيك توك من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” أو لاري إليسون رئيس مجلس إدارة “أوراكل” (Oracle) وذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع مشترك للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، وفقا لموقع “ذا فيرج”.