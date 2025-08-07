وزير التجارة الأمريكي: نتوقع 50 مليار دولار شهريا من الرسوم الجمركية

توقع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الخميس أن تحصل الولايات المتحدة 50 مليار دولار أو أكثر شهريا من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول بعد أن كانت 30 مليارا الشهر الماضي.

وأضاف لوتنيك في مقابلة مع شبكة (فوكس بيزنس نتورك) “ستحصلون حينها على أشباه الموصلات… والأدوية وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية”.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما رفع متوسط رسوم الاستيراد الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن في ظل رسوم مفروضة على دول بنسب تتراوح بين 10 و50 بالمئة.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء خططا لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة تقريبا على واردات رقائق أشباه الموصلات ما لم تلتزم الشركات بإنتاجها في أمريكا، بالإضافة إلى رسوم جمركية محدودة على واردات الأدوية سترتفع إلى 250 بالمئة لاحقا.

ومن المتوقع معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة على هذين القطاعين في الأسابيع المقبلة بعد أن تكمل وزارة التجارة تحقيقاتها في تأثير تلك الواردات على الأمن القومي الأمريكي.

وقال لوتنيك إن الشركات قد تحصل على إعفاءات من الرسوم المتوقعة على أشباه الموصلات إذا قدمت خططا لبناء مصانع في الولايات المتحدة، على أن تشرف جهة تدقيق على هذه الخطط.

وأضاف “هدفه هو تصنيع أشباه الموصلات هنا”، وتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن استثمارات بنحو تريليون دولار لدعم التصنيع المحلي.

والسعي لتعزيز تصنيع الرقائق محليا ليس جديدا إذ وضع الكونجرس عام 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن برنامجا لدعم تصنيع أشباه الموصلات والأبحاث فيها بقيمة 52.7 مليار دولار، ووافقت كل شركات أشباه الموصلات الخمس الرائدة العام الماضي على إنشاء مصانع للرقائق في الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة العام الماضي أن الولايات المتحدة أنتجت حوالي 12بالمئة من رقائق أشباه الموصلات حول العالم بانخفاض عن 40 بالمئة في عام 1990.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مجددا تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك إن ذلك ممكن.

وأضاف “أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق”.