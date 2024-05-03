وزير التجارة التركي: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى تحقيق الاستقرار في غزة

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الجمعة أن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل أمس الخميس وعزت ذلك إلى “أسوأ مأساة إنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بولات في كلمة له بإسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر أبريل نيسان أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023.

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