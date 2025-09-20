وزير التجارة الهندي يعتزم زيارة أمريكا لإجراء محادثات

يعتزم وزير التجارة الهندي بيوش جويل زيارة واشنطن، يوم الاثنين، لتسريع وتيرة المحادثات المتعلقة باتفاق تجاري معلق منذ فترة طويلة، وذلك بعد إحراز تقدم في المفاوضات التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

وذكر بيان رسمي اليوم السبت أن “الوفد (الهندي) يعتزم المضي قدما في المناقشات بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق تجاري يعود بالنفع على الطرفين”.

والتقى وفد أمريكي برئاسة بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، يوم الثلاثاء الماضي بمسؤولين تجاريين من الهند في نيودلهي.

وقالت نيودلهي إن المناقشات التجارية مع المسؤولين الأمريكيين يوم الثلاثاء جاءت “إيجابية” و”تتطلع للأمام”، وذلك بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة أكثر تصالحا في أعقاب فرض رسوم جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت نيودلهي ستناقش زيادة الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على تأشيرات (إتش-1بي) فضلا عن مطلب خفض مشتريات النفط الروسي وفتح قطاعي الزراعة والألبان أمام الشركات الأمريكية، وهو مطلب رئيسي من واشنطن.

وأصدرت إدارة ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا يلزم الشركات بدفع رسوم قدرها 100 ألف دولار سنويا للحصول على تأشيرة (إتش-1بي)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.

وكان ترامب فرض الشهر الماضي رسوما جمركية عقابية قدرها 25 بالمئة على الواردات الهندية اعتبارا من 27 أغسطس آب، مما رفع الرسوم الجمركية الإجمالية للمثلين إلى 50 بالمئة في إطار حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.