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وزير الجيوش الفرنسي: سنقدم دعماً "استخباراتياً" لإسرائيل

منذ 16 دقيقة
وزير الجيوش الفرنسي

وزير الجيوش الفرنسيوزير الجيوش الفرنسي

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أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تقدم “معلومات استخبارية” لإسرائيل.

وأكدت باريس السبت أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية “غير واردة” بالنسبة لها.

وقال الوزير الفرنسي -في مقابلة مع مجموعة “إيبرا” الصحفية نُشرت مساء الأحد- إن “المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا”.

وأضاف “لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت قد اعلنت أن عدد القتلى الفرنسيين في هجمات حماس بإسرائيل ارتفع إلى 19، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

وأضافت في ختام زيارتها لتل أبيب ” سنفعل كل شيء لإعادة مواطنينا إلى الوطن. فرنسا لا تتخلى عن أطفالها”.

وقالت “يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد وحشية حماس والخطر الذي تمثله. يجب أن يكون ردها ثابتا ويجب أن يكون عادلا ويجب أن يكون قويا، وسيكون قويا إذا كان عادلا ويتماشى مع القانون الدولي”.

تحدثت قبل مواصلة رحلتها إلى مصر ولبنان، وأضافت أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب تصعيد إقليمي.

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