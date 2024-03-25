وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بـ “وقف القتل والتجويع في غزة ومعاقبة من انتهك القوانين الإنسانية والدولية”.

مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي “وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية”.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أن “غزة أصبحت مقبرة مفتوحة”.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأضاف الصفدي أن المساعدات متوفرة لكن على إسرائيل وقف سلاح التجويع.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الاثنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 32,333 شهيدا و74,694 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة.

بدوره، الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن قوات الاحتلال باستهدافها المشافي تحاول قطع الأنفاس الأخيرة عن المنظومة الصحية في غزة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن أي عملية عسكرية على رفح ستؤدي إلى استشهاد آلاف ممن لن يستطيعوا إيجاد الرعاية الصحية.