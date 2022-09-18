وزير الخارجية الأردني يكشف آخر مستجدات الاتفاق الثلاثي لإمداد لبنان بالكهرباء

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن العقوبات الأميركية تحول دون تنفيذ الاتفاق الثلاثي لإمداد لبنان بالكهرباء، مشيراً إلى أن بلاده على اتصال مع الجانب الأميركي لتجاوز هذه العقبة.

وقال الصفدي (السبت 17-9-2022) في مقابلة مع “الشرق”، رداً على سؤال بشأن أنباء عن توقف اتفاق استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن إلى لبنان، إن “الاتفاق لم يتوقف”، لافتاً إلى “وجود جهود أردنية منذ فترة طويلة لمساعدة بيروت على التعامل مع الأزمة التي تواجهها، وتحديداً المتعلقة بالكهرباء والطاقة”.

وأضاف: “عملنا على التوصل إلى اتفاق لتزويد لبنان بحوالي 100 ميجا من الكهرباء عبر سوريا، وأنجزنا كل ما هو مطلوب فنياً، ووقعنا اتفاقاً ثلاثياً بذلك، ولكن في الحقيقة هناك عقوبات أميركية مرتبطة بقانون قيصر، حالت من دون الإسراع بتنفيذ الاتفاق”.

وأضاف الصفدي: “نحن على اتصال مع الولايات المتحدة لضمان ألا يكون إمداد لبنان بالكهرباء ضمن هذه العقوبات، وتوفير ضمانات أميركية بأن هذا الأمر لن يُعرض الأردن للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر”.

وتابع: “حوارنا مستمر، وهناك أيضاً جُهد لإنجاز اتفاق بين لبنان والبنك الدولي. نحن بانتظار أن ينجر الأميركيون واللبنانيون اتفاقهم، وعند ذلك سنمد لبنان بالكهرباء بشكل فوري.

ونرى أن هذه مساهمة ضرورية لمساعدة لبنان على مواجهة الصعوبات، وموقف الملك كان واضحاً بأنه يجب الحؤول دون تطور الأزمة في لبنان، وعمل كل ما نستطيع لوقف التدهور الذي يشهده”.