الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
وزير الخارجية الألماني: قوات حفظ السلام على جدول أعمال اجتماع باريس بشأن غزة

منذ 40 دقيقة
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس إن قوات حفظ السلام ووضع إطار قانوني وعدم تشكيل حركة حماس تهديدا، كلها أمور ضرورية في المستقبل في إطار الخطة المتعلقة بقطاع غزة، وسيتم مناقشتها بين الشركاء الدوليين في باريس.

وكتب على منصة إكس “يجب أن تصل المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بسرعة فالناس بحاجة إلى آفاق إعادة الإعمار”.

من زاوية آخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس إن إسرائيل تريد توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة، وذلك عقب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة.

هذا وقد ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس 9\10\2027 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، إيذانًا ببدء وقف إطلاق النار بين الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

