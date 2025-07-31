وزير الخارجية الألماني: يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بدولة فلسطينية الآن

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن.

وحذر من أن برلين سترد باتخاذ “خطوات أحادية”.

وأضاف الوزير في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته اليوم الخميس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية “حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة”.

وفي وقت سابق أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن المفاوضات في سياق حل الدولتين هي السبيل الأمثل والحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إحدى الخطوات النهائية لحل الدولتين.

وأضاف ميرتس – في مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاءأن المباحثات مع ملك الأردن تناولت الوضع المتردي في قطاع غزة والمنطقة، مؤكدا سعي بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لإيجاد حل فعال للأزمة في قطاع غزة، وكذلك تطبيق وقف إطلاق النار من أجل أن يصل الجميع إلى السلام، منوها بأن بلاده تنسق باستمرار مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة وكذلك رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر، من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، مشددا على أن هناك أولوية قصوى لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين ، وقال إن الأردن يعد شريكا استراتيجيا لبلاده للتنسيق المستمر بشأن معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، إلى جانب التنسيق الخاص بالإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى المدنيين.

وأوضح ميرتس أن عملية الإنزال الجوي لها دلالة كبيرة في التأكيد على الاهتمام بمعاناة المدنيين في قطاع غزة، وأن برلين تدعم هذا من خلال سلاح الجو الألماني الذي سوف يعمل على توفير كل سبل المساعدات الممكنة من أجل القيام بهذه المهمات التي سوف تبدأ بعد غد أو الأسبوع المقب، وجدد التأكيد على أن الأردن شريك استراتيجي لألمانيا يمكن الاعتماد عليه من أجل جلب السلام في المنطقة، داعيا الحكومة الإسرائيلية أن تدرك مدى أهمية إيصال المساعدات الإغاثية إلى الفلسطينيين.