وزير الخارجية الألماني يزور حرستا.. وتعهد ألماني بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا

أجرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول برفقة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، جولة ميدانية في مدينة حرستا بريف دمشق، اطلع خلالها على حجم الدمار الذي لحق ببعض الأحياء فيها، جراء قصف النظام السابق.

واستمع فاديفول إلى شرح مفصل من المسؤولين في المدينة حول التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار وعودة السكان المهجرين، معرباً عن تأثره بما شاهده وخاصة عند لقائه بالأطفال، مؤكداً أن بلاده تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه دعم مستقبلهم.

من جهته تحدث الصالح عن حجم الدمار الذي خلفه النظام البائد، والاحتياجات الكبيرة التي تريدها سوريا خلال الفترة المقبلة من إعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه المخلفات تشكل العائق الأكبر أمام عودة المهجرين، واستثمار الأراضي الزراعية، وعودة الأطفال إلى مدارسهم بأمان.

وأشار الصالح إلى رغبة الحكومة السورية بالاستفادة من التجربة الألمانية في إزالة الأنقاض بعد الحرب العالمية الثانية، وفتح قنوات تعاون معها في مجال إعادة الإعمار، مبيناً أن ألمانيا كانت ملتزمة طيلة 14 عاماً الماضية بدعم سوريا والسوريين داخل سوريا وفي دول اللجوء، واستقبلتهم وأمنت لهم حياة كريمة وفرص عمل.

وفي تصريح للصحفيين أعرب الوزير الألماني عن قلقه وتأثره بمشاهد الدمار الكبير التي شاهدها خلال الجولة، مؤكداً أنه من واجب الجميع مساعدة السوريين لإعادة إعمار بلدهم، وتمكينهم من العيش بأمان، وقال: إن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم للحكومة السورية في هذا المجال.

ونوه فاديفول بالجهود التي قامت بها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية في مجال الانتقال السياسي لدمج كل مكونات الشعب السوري، لافتاً إلى أن الحكومة الألمانية تسعى لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع سوريا.

وفي تصريح مماثل أكد الصالح أن هذه الزيارة ستؤسس لعلاقات دائمة ومستدامة بين حكومتي البلدين، لافتاً إلى أن السوريين الذين يعيشون في ألمانيا هم عبارة عن جسور تواصل بين السوريين في سوريا، والسوريين في ألمانيا، والمجتمع الألماني.

وكان وزير الخارجية الألماني أشار في تصريحات سابقة قبل الزيارة إلى التحديات الهائلة التي تواجه سوريا، مؤكداً أن ألمانيا تدعم الجهود السورية في تحقيق الأمان والاستقرار من خلال إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.