وزير الخارجية الأمريكي: الوضع الإنساني مروع في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 31-5-2024) إن الوضع الإنساني لا يزال مروعا في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات على المدنيين.

وأشار بلينكن إلى العمليات القتالية في جنوب القطاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي في براج “لا يزال معبر رفح مغلقا وهذه مشكلة حقيقية”. وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين في غزة.

في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 98% من مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب انعدام غاز الطهي.

وأشار إلى أن أكثر من 700 بئر توقفت عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع.

وحمل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المنخرطة في الإبادة مسؤولية تداعيات الحرب.