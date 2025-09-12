وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل وسط توتر في الشرق الأوسط

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل غدا السبت في ظل التوتر مع حلفاء للولايات المتحدة بالشرق الأوسط بعد الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل لاستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن روبيو سيغادر غدا لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.

وذكر أن روبيو سيؤكد في إسرائيل على الأهداف المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة، وهي ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة أبدا وإعادة الرهائن.

وشنت إسرائيل غارة جوية في الدوحة يوم الثلاثاء في محاولة لاغتيال قادة حماس السياسيين، في ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تصعيد أحادي لا يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وأثار شن الغارة على أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تنديد دول عربية أخرى على نطاق واسع، وعرقل محادثات بوساطة قطر لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وتأتي زيارة روبيو قبل اجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تعترف فيها دول، مثل فرنسا وبريطانيا، بدولة فلسطينية.

وقالت الولايات المتحدة إن مثل هذا الاعتراف سيشجع حماس. وألمح روبيو إلى أن هذه الخطوة قد تدفع إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية، وهو ما يسعى إليه أعضاء متشددون في حكومتها.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا أمس الخميس للمضي قدما في خطة توسيع المستوطنات، مما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وحذرت الإمارات الأسبوع الماضي من أن القيام بذلك سيعد تجاوزا للخط الأحمر وسيقوض اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقادت إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في عام 2020.

وقال بيغوت إن روبيو والقادة الإسرائيليين سيناقشون أيضا “التزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، ومن بينها الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية مما يعد مكافأة لحماس والحرب القضائية في المحكمتين الجنائية الدولية والعدل الدولية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

وأضاف بيغوت “سيلتقي الوزير أيضا بعائلات الرهائن، وسيؤكد أن عودة ذويهم لا تزال أولوية قصوى”.