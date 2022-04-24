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وزير الخارجية الأمريكي يصل كييف لإجراء مباحثات مع زيلينسكي

24 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 1:52 صباحًا
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أعلن مستشار بالرئاسة الأوكرانية، الأحد، وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يإلى العاصمة الاوكرانية كييف.

وأوضح المستشار بالرئاسة الاوكرانية أن وزير الخارجية الأمريكي سيجري محادثات مع الرئيس زيلينسكي.

ومن المنتظر أن تطلب أوكرانيا أسلحة أكثر قوة في محاولة لتعزيز دفاعات البلاد في مواجهة الغزو الروسي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزوران كييف الأحد.

وأوضح أنه يعتزم “مناقشة أنواع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي، متوقعا نتائج ملموسة”.

وقال زيلينسكي إن بلاده ستتغلب على “الأوقات العصيبة”، وذلك في خطاب مؤثر من كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف التي ترجع إلى ألف عام بمناسبة عيد القيامة عند الأرثوذكس في وقت طغى فيه القتال في الشرق على الاحتفالات الدينية.

وستكون الزيارة، التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، أرفع زيارة لمسؤولين أمريكيين منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو البلاد قبل شهرين.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر “لقد ألهمنا صمود المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية الوحشية التي شنها الرئيس بوتين. نحن مستمرون في دعمهم، واليوم نتمنى لهم وللجميع الاحتفال بأمل عيد القيامة والعودة السريعة إلى السلام”.

وتحتدم أكبر معركة في الصراع منذ أسابيع مع سعي روسيا للسيطرة على مدينة ماريوبول التي يُنظر إليها على أنها حيوية لمحاولاتها لربط منطقة دونباس الشرقية بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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