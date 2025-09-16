وزير الخارجية الأميركي: أمام حركة حماس "مهلة قصيرة جداً" للقبول باتفاق لوقف النار

قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

كما أضاف قائلا في تصريحات صحفية أثناء مغادرته تل أبيب “من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر”.

تحذير لحماس

إلى ذلك، وجه تحذيرا جديدا إلى حركة حماس، مشددا على أن أمام الحركة “مهلة قصيرة جدا للقبول باتفاق لوقف النار”، وفق تعبيره.

كما أردف: “لدينا إطار زمني قصير للغاية يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق بشأن غزة”

تشكيك بالمسار الدبلوماسي

علماً أن روبيو كان شكك في تصريحات سابقة في إمكانية إنهاء حرب غزة عبر المسار الدبلوماسي. وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الاثنين “إن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا إذا أُفرج عن جميع الرهائن وتوقفت حركة حماس عن الوجود كقوة مسلحة تهدد قطاع غزة.”

كما أشار إلى أنه “في العالم المثالي، كان يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق دبلوماسي، على أن توافق حماس على نزع السلاح وحل نفسها، مع الإفراج الفوري عن كل رهينة، بما في ذلك جثامين من قتلوا”. وتابع قائلا: “لكن ذلك لم يتحقق، وإذا لم ينته بهذا الشكل، فسوف يتعين أن ينتهي من خلال عملية عسكرية”.

في حين كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه لم يبلغ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالغارات الإسرائيلية التي طالت الأسبوع الماضي مجمعاً لقادة حماس في الدوحة، بينما كانوا يبحثون المقترح الأميركي الأحدث لوقف النار في القطاع الفلسطيني. وشدد ترامب في مؤتمر صحفي على أن إسرائيل لن تضرب مرة أخرى الدوحة.

يذكر أن روبيو كان زار تل أبيب على أن يتوجه إلى الدوحة اليوم وسط توترات متصاعدة في المنطقة، إثر الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الثلاثاء الماضي على العاصمة القطرية، التي تلعب دور الوسيط منذ نحو سنتين من أجل وقف النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. فيما أثار هذا الهجوم إستنكارا دولياً وعربياً واسعاً.