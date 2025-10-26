وزير الخارجية الأميركي: لا أتصور تقسيماً دائماً لقطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس السبت، أنه لا يتصور تقسيماً دائماً لقطاع غزة، فيما يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو نصف القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الجيش الإسرائيلي تمركزه شرق “خط أصفر” يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظاً بالسيطرة على نحو نصف القطاع.

واستبعدت الولايات المتحدة وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها حماس حالياً.

وقال روبيو إنه سيتم نشر قوة دولية، تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، لضمان الأمن في كل أنحاء قطاع غزة.

“منزوع السلاح”

وأضاف في حديث للصحافيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر “أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح”.

وتابع “في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقاً لذلك”.

وتابع “هذه هي الخطة على المدى البعيد”، مضيفاً أن “الإسرائيليين لا مصلحة لديهم في احتلال غزة”.

وزار روبيو إسرائيل في أعقاب زيارات للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) في قطاع غزة.

خطة أميركية

وتنص الخطة الأميركية على استبعاد حماس من حكم قطاع غزة في المستقبل والذي تسيطر عليه منذ العام 2007، وتدمير ترسانتها.

واعتبر موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، في تصريحات، مساء السبت، أن إقصاء حماس عن حفظ الاستقرار في غزة قد يؤدي إلى فوضى وفراغ أمني.

ودعا حركة فتح إلى الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقات تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

ويمكن أن يؤدي وصول قوة أمنية دولية إلى قطاع غزة إلى توفير أموال لإعادة الإعمار، إذ توعد المسؤولون الأميركيون بعدم تخصيص أي أموال للمناطق التي تسيطر عليها حماس، لكن لم تُؤكد هوية الدول التي ستشارك في هذه القوة بعد.