وزير الخارجية الأميركي: نأمل أن تقدم قطر ودول الخليج الإضافة البنّاءة لإنهاء حرب غزة

عبّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الاثنين، عن أمله في أن تستمر قطر في لعب دور بناء وإيجابي لإنهاء الحرب في غزة، كما أبلغ مسؤولين كبارا في إسرائيل أن زيارته قطر المقررة غدا الثلاثاء، هدفها استئناف المفاوضات.

وقال روبيو -الذي يواصل زيارة لإسرائيل بدأها الأحد- “نأمل أن تقدم قطر وبقية دول الخليج الإضافة البناءة لإنهاء هذه الحرب وهي غاية تصب في مصلحتهم”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي “نعلم أن القطريين غاضبون مما حصل، لكن بمعزل عن ذلك لا نزال أمام حرب ووجود (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ورهائن مختطفين”.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن روبيو، إنه أبلغ مسؤولين كبارا في إسرائيل أن زيارته قطر هدفها استئناف المفاوضات، كما أبلغ “عائلات الرهائن أن الأمر معقد لكن يجري السعي لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات”.

كما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية أنه أبلغ عائلات المحتجزين أن العمل جار لاتفاق شامل رغم سعي حماس للاحتفاظ بعدد منهم، وأن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي قال، إن قطر معنية بالاستمرار بدور الوساطة ولن تتخلى عنه.

وأدى روبيو الأحد الماضي صلاة أمام حائط البراق في القدس المحتلة رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال، إن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يوما أقوى مما هو عليه الآن، في حين أكد روبيو أن زيارته تعكس إيمانه بأن القدس هي “العاصمة الأبدية” لإسرائيل.