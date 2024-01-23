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وزير الخارجية الأميركي: نرفض أيّ تغيير دائم للوضع الجغرافي في غزة

منذ 9 دقائق
أنتوني بلينكن- رويترز

أنتوني بلينكن- رويترز

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شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على أنّ الولايات المتحدة ترفض أيّ تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، لكنّه أبقى الباب مفتوحًا أمام الدعم المحتمل لأي “ترتيبات انتقالية” لحل الصراع مع إسرائيل.

وأضاف بلينكن للصحافيين في أبوجا في نيجيريا: “إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنًا، فهذا أمر (مختلف). لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي (القطاع)”.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه أيًا كان مستقبل غزة فلا وجود فيه لحركة حماس، مشيرًا إلى أنه لا وقت محددًا للإعلان عن صفقة تبادل جديدة بين حماس وإسرائيل.

وردًا على إمكانية إنشاء منطقة إسرائيلية عازلة، أجاب كيربي: “لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل”.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، يزور المنطقة لمناقشة “وقف” القتال في غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس.

وأضاف أنّ مبعوث الرئيس الأميركي “موجود في القاهرة” الثلاثاء، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفًا أنّ “أحد الأمور التي يناقشها، إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة”.

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