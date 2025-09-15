وزير الخارجية الأميركي يعقد مباحثات مع نتنياهو في إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصافحان أثناء زيارتهما لنفق الحائط الغربي في البلدة القديمة في القدس، 14 سبتمبر 2025. رويترز

يواصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، زيارته لإسرائيل بهدف إظهار دعم بلاده لتل أبيب، رغم الضربات التي شنّتها على قطر واستهدفت قادة حماس الأسبوع الماضي، والتي لقيت انتقاداً من الرئيس دونالد ترامب.

وعقد روبيو مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع انعقاد قمة عربية إسلامية في الدوحة للتنديد بالهجوم الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء نتنياهو، أمس الأحد، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي لإسرائيل تُظهر متانة التحالف والصداقة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الأميركي عن امتعاضه من الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة الثلاثاء على قطر، إلا أن روبيو قال السبت قبل توجهه إلى إسرائيل لصحافيين أن ترامب “ليس سعيدا” بسبب الضربة إلا أن هذا الاختلاف “لن يغير طبيعة علاقتنا بالإسرائيليين”.

وأدلى الرئيس ترامب، مساء الأحد، بتعليقات حذرة بشأن الهجوم في قطر. وقال ترامب للصحافيين إن “قطر حليف رائع جدا. لذا على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر”.

وأثارت الضربات غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، ونددت بها أطراف إقليمية ودولية.

كذلك ألقت بظلالها على محاولات التوصل إلى هدنة في الحرب والإفراج عن المحتجزين في القطاع، لا سيما وأن قطر هي وسيط رئيسي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي أكدت نجاة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية من القصف.

وأمس الأحد، حضّ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني المجتمع الدولي على “معاقبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها”، وذلك خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة.

وقطر، مع الولايات المتحدة ومصر، هي طرف أساسي في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. واستضافت الدوحة العديد من جولات التفاوض غير المباشر بين حماس وإسرائيل.

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.

ووصف نتنياهو روبيو بأنه “صديق استثنائي لإسرائيل” مشددا على أن زيارته تؤكد “قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي”. وأضاف “إنه (تحالف) قوي وصلب”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو توجّه إلى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي لها قبل اعتراف مرتقب لدول عدة بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في الأثناء، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساء الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهما “عار على إسبانيا” بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي منشور على منصة “إكس”، اتّهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه “شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع” مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات.

وشهد الأسبوع تصاعدا للتوترات بين إسرائيل وإسبانيا، مع إعلان مدريد استدعاء سفيرتها في تل أبيب للتشاور، بعد تبادل تصريحات حادة أعقبت إعلان سانشيز إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”.

وكانت الحكومة الإسبانية اعترفت بدولة فلسطين في مايو (أيار) 2024.

وحثت الأمم المتحدة وأطراف دولية إسرائيل على وقف العملية في غزة، محذّرة من أن الهجوم وعمليات النزوح الناجمة عنه ستفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت حد إعلان المنظمة الدولية رسميا المجاعة في غزة الشهر الماضي.