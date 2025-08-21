الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ضربت مصنعا أمريكيا للإلكترونيات في غرب أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني اليوم الخميس إن روسيا استهدفت خلال الليل مصنعا أمريكيا للإلكترونيات في غرب أوكرانيا مما تسبب في أضرار جسيمة وسقوط قتلى ومصابين.

ونشر الوزير على موقع إكس “منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش”.

وأضاف “هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أمريكية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينج في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى”.

وذكر أن روسيا استخدمت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في الهجمات التي شنتها على أنحاء البلاد.

من جهتها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليل استخدمت فيه 574 طائرة مسيرة و40 صاروخا.

وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت 546 مسيرة و31 صاروخا.

وأضافت في منشور على تطبيق تيليغرام أنها رصدت قصف 11 موقعا وسقوط حطام في ثلاثة مواقع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
النفط يواصل المكاسب بدفعة من مؤشرات على قوة الطلب
علم تايوان
تايوان ستزيد ميزانية الدفاع بقوة مع ضغط أمريكا لزيادة الإنفاق
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتحدث في مؤتمر صحفي بشأن توسيع المستوطنات في منطقة E1 المجمدة منذ فترة طويلة، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية، 14 أغسطس 2025. رويترز
شجب واستنكار.. أبرز ردود الفعل بعد إقرار إسرائيل المشروع الاستيطاني "إي 1"!

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام