وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ضربت مصنعا أمريكيا للإلكترونيات في غرب أوكرانيا

قال أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني اليوم الخميس إن روسيا استهدفت خلال الليل مصنعا أمريكيا للإلكترونيات في غرب أوكرانيا مما تسبب في أضرار جسيمة وسقوط قتلى ومصابين.

ونشر الوزير على موقع إكس “منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش”.

وأضاف “هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أمريكية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينج في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى”.

وذكر أن روسيا استخدمت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في الهجمات التي شنتها على أنحاء البلاد.

من جهتها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليل استخدمت فيه 574 طائرة مسيرة و40 صاروخا.

وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت 546 مسيرة و31 صاروخا.

وأضافت في منشور على تطبيق تيليغرام أنها رصدت قصف 11 موقعا وسقوط حطام في ثلاثة مواقع.