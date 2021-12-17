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وزير الخارجية الأوكراني يطلب من واشنطن مليار دولار

17 - ديسمبر - 2021
أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن هدف كييف أن تتلقى مليار دولار، مساعدة من الولايات المتحدة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “ينص مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2022 على مبلغ إجمالي من المساعدة لأوكرانيا قدره 756 مليون دولار، بما في ذلك تعزيز الأمن بـ 400 مليون دولار. لكن هدفنا المتمثل في تلقي دعم بمليار دولار لم يتغير، ونحن نتحرك بكل ثقة نحوه”.

وأشار إلى أن كييف لديها حوار صريح ومباشر مع واشنطن على جميع المستويات، مضيفا أن الجانب الأمريكي خصص من خلال وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 460 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والزعيم الأمريكي جو بايدن، قد أجريا في وقت سابق محادثات هاتفية، أبلغ الرئيس الأمريكي فيها زيلينسكي عن حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما نسق الطرفان مواقفهما بشأن تسوية سلمية للنزاع في دونباس وناقشا خطوات محددة لتعزيز متانة الطاقة في أوكرانيا.

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