الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الإسباني: حلف الأطلسي قد يتدخل في مالي إذا لزم الأمر

منذ ساعة واحدة
أرشيفية لعناصر من "الناتو" في تدريب عسكري

أرشيفية لعناصر من "الناتو" في تدريب عسكري

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس” أنه لا يستبعد تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي إذا لزم الأمر، بعدما ذكرت قمة الحلف في مدريد الإرهاب ضمن “التهديدات المختلطة” التي يمكن أن تستخدمها القوى المعادية لتقويض استقراره.

وردا على سؤال حول تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي، قال ألباريس لإذاعة آر.إن.إي المحلية “نحن لا نستبعد ذلك”.

وأضاف “إذا كان ذلك ضروريا وإذا كان (الوضع) يشكل تهديدا لأمننا فسنقوم به”.

وحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الإرهاب والهجرة ضمن العناصر التي يجب مراقبتها خلال العقد المقبل، ويشير إلى الجناح الجنوبي كمصدر خطر جديد على الاستقرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألمانيا عن خفض إمدادات الغاز: المشكلة الفنية في نورد ستريم 1 ذريعة روسية
شعار منظمة أوبك
اجتماع لمجموعة أوبك+ وسط توقعات ضئيلة بضخ المزيد من النفط
فحوص جدري القردة
تركيا تسجّل أول إصابة بجدري القردة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس نجيب ميقاتي
أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
الدولار
انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟