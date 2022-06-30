وزير الخارجية الإسباني: حلف الأطلسي قد يتدخل في مالي إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس” أنه لا يستبعد تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي إذا لزم الأمر، بعدما ذكرت قمة الحلف في مدريد الإرهاب ضمن “التهديدات المختلطة” التي يمكن أن تستخدمها القوى المعادية لتقويض استقراره.

وردا على سؤال حول تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي، قال ألباريس لإذاعة آر.إن.إي المحلية “نحن لا نستبعد ذلك”.

وأضاف “إذا كان ذلك ضروريا وإذا كان (الوضع) يشكل تهديدا لأمننا فسنقوم به”.

وحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الإرهاب والهجرة ضمن العناصر التي يجب مراقبتها خلال العقد المقبل، ويشير إلى الجناح الجنوبي كمصدر خطر جديد على الاستقرار.