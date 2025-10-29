وزير الخارجية الإستوني: روسيا لن تهاجم أيّاً من أعضاء حلف شمال الأطلسي

قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، إن بلاده لا تعرف ما الذي ستسفر عنه إعادة انتشار القوات الأميركية في رومانيا، معربا عن اعتقاده بأن روسيا لن تهاجم أيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت هذه التصريحات، بعد قول مسؤول أميركي للجزيرة إن الجيش الأميركي سيسحب 3 آلاف من جنوده المتواجدين في رومانيا ضمن خطة أولويات الرئيس دونالد ترامب التي جرت دراستها بعناية.

وأضاف تساهكنا -في مقابلة مع الجزيرة- أن بلاده تنتظر صدور قرار بشأن الجنود الأميركيين المتواجدين في رومانيا، وأن التواجد العسكري للولايات المتحدة على الجناح الشرقي للناتو “يبعث برسالة مفادها بأن واشنطن تقف إلى جانب أوروبا”.

وأشار إلى أن دول البلطيق عززت من قدرتها الدفاعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن على دول الناتو بذل مزيد من الاستثمارات لتعزيز دفاعاتها التي قال إنها نجحت للتعامل مع خرق أجواء بلاده.

وأوضح تساهكنا، أن مقاتلات اخترقت سماء بلاده لمدة 12 دقيقة لكن الدفاعات الجوية نجحت في رصدها وإطلاق النار عليها، وقال إن الناتو كان صارما في رده على هذا الخرق.

ولفت إلى وجود استشارات بشأن المادة الرابعة في ميثاق الناتو والمتعلقة بالدفاع المشترك، مؤكدا أن قدرات الجناح الشرقي للحلف قد تعززت بالفعل خصوصا بعد انضمام فنلندا والسويد.