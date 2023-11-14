وزير الخارجية الإسرائيلي: غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الثلاثاء إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتمثل تصريحاته، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، تكثيفا لانتقادات إسرائيل للمنظمة وتأتي في نفس الأسبوع الذي نعت فيه الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 من موظفيها منذ بدء الصراع في غزة.

وقال كوهين في المؤتمر الصحفي في جنيف حيث يجتمع مع قادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى جانب أقارب الرهائن الإسرائيليين “إن جوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة”.

وأضاف “أعتقد أن جوتيريش يجب أن يقول بوضوح وبصوت عال حرروا غزة من حماس على غرار (ما تقوله) كل الأمم الحرة. الجميع قال إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية . لماذا لا يستطيع أن يقول ذلك؟”.