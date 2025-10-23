الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بخطة ترامب ولن نضم الضفة الغربية

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. رويترز

بعدما صرح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، معرباً عن استيائه من تصويت الكنيست، أمس، على مشروعات قوانين تهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ردت إسرائيل.

“لن تضم الضفة”

فقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لن يمضي قدماً.

ورأى خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية، اليوم الخميس، أن مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من المعارضة الإسرائيلية ومحاولة لإحراج الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة الأميركية، بحسب وصفه.

كما تابع أن التصويت تم بقراءة أولية، ولن يكتمل دون دعم الحكومة، مشيراً إلى أن الأخيرة لم تقرر تقديم موعد التصويت بشأن الضم لضمان نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وبينما أعلن الالتزام الكامل بالعمل على إنجاح الخطة الأميركية، شدد على ضرورة سحب سلاح حركتي حماس والجهاد، مجدداً الحديث عن أهمية بقاء القطاع منزوع السلاح.

وعن عودة الرهائن، اعتبر وزير خارجية إسرائيل أن حركة حماس تستطيع بسهولة إعادة الجثث الـ13 المتبقية.

التعاون مع الأونروا

أما عن قرار محكمة العدل الدولية، فرأى ساعر أنها محكمة صورية، مشدداً على أن تل أبيب لن تتعاون مع الأونروا.

جاء هذا بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أيضاً أنها لن تتعاون مع من أسمتهم “منظمات متورطة بأنشطة إرهابية”، متهمة محكمة العدل بتجاهل ما قالت إنها “أدلة تسلل حماس للأونروا”.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، كان أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم بعض العقبات والاستثناءات، منتقداً خطوة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع ضم الضفة الغربية.

كما أضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية.

إلى ذلك، أوضح أن إسرائيل وحماس تحترمان وقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات، لافتاً إلى وجود بعض الخلافات في التنفيذ لكن المناقشات مستمرة، مضيفاً أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل تثبيت خطة غزة.

كما أشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع الشركاء حول مستقبل غزة، ومرحلة ما بعد الحرب.

جاءت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم أيضاً إلى إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الجمعة.

وتأتي زيارة روبيو بعد مغادرة الموفدين الرئاسيين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة بين إسرائيل وحماس.

    المصدر :
  • العربية

