الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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وزير الخارجية الإسرائيلي: نتطلع لتسليم مسؤولية حكم غزة إلى تحالف دولي

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية الحرب، إن إسرائيل لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنه “بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة إلى تحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة.

وتابع: “لا نريد أن نحكم غزة ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا”.

وقال كوهين إن إسرائيل سترفض أي وقف للقتال حتى تفرج حماس عن نحو 240 رهينة احتجزتها هي ونشطاء آخرون في 7 أكتوبر.

وأضاف: “بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن”.

وتابع: “سكان غزة الذين يغادرون القطاع أو أولئك الذين نزحوا داخليا خلال الحرب سيسمح لهم بالعودة بمجرد انتهاء القتال”.

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