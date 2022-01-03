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وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن لسنا ضد الاتفاق النووي الإيراني لكن..

3 - يناير - 2022
يائير لابيد

يائير لابيد

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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها “ليست ضد الاتفاق النووي الإيراني، لكنها تريده أن يكون اتفاقا جيدا”.

وفي إطار حديثه عن استئناف المحادثات النووية في فيينا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: “نحن لسنا ضد الاتفاق، لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا”.

وأضاف: “نحن قادرون على تحسين المواقف من الأطراف المعنية بالموضوع، وفي نفس الوقت، نحن نحافظ على حريتنا في العمل، لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية”.

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