وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة "هدية لحماس"

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي “خطأ” و”هدية لحماس” التي تسيطر على قطاع غزة.

فخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي زارت البلاد اليوم الأحد، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن أي وقف لإطلاق النار حاليا سيكون لخدمت حماس، وفق تعبيره.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس إثر هجوم 7 أكتوبر، وبدأت هجوما واسع النطاق أدى لدمار هائل في قطاع غزة.

وتسبب القصف المستمر باستشهاد 18800 شخص على الأقل، نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن قلق بلادها “البالغ” إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ”هدنة جديدة فورية ومستدامة” في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت كولونا: “قتل كثير من المدنيين”، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر.