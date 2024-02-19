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وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب به في إسرائيل

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع”.

وتتهم إسرائيل لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود، واستدعى كاتس السفير البرازيلي للتنديد بالتعليقات.

    المصدر :
  • رويترز

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