وزير الخارجية الإسرائيلي يوصي بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

قالت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية إنّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوصى بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس ردا على اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونقلت يسرائيل هيوم عن الخارجية الإسرائيلية أنّ القنصلية الفرنسية تتصرف بشكل فيه تحد وفرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل.

وبحسب يسرائيل هيوم فإنّ توصية وزير الخارجية بحاجة إلى اعتماد الحكومة من أجل إخراجها إلى حيز التنفيذ بشكل نهائي لافتة إلى أن القرار من المرتقب أن يصدر قريبا.

ونقلت يسرائيل هيوم عن ساعر قوله إن الإجراءات ضد القنصلية الفرنسية قد تبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل بالتوازي مع اعتزام دول عدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

قرار الاعتراف

وفي 24 يوليو/ تموز قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، بينما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– بهذه الخطوة، واستنكرتها الولايات المتحدة أيضا.

وتزايدت الدعوات إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.