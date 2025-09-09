وزير الخارجية الإماراتي: تضامننا الكامل مع قطر الغالية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الثلاثاء، تضامن دولة الإمارات مع قطر، بعد الضربة الإسرائيلية.

وكتب الشيخ عبدالله بن زايد عبر حسابه على منصة إكس: ” تضامننا الكامل مع قطر الغالية”.

ومن جهته، أدان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي على منصة إكس: “أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء”.

وأضاف: “حفظ الله قطر قيادة وشعبا، وحفظ دول الخليج العربي”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي، توجيهه ضربات لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك “هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس”.