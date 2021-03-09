السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الإماراتي: قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي

9 - مارس - 2021
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أن “عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه”، لافتا إلى أن “قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي”.

جاء تصريحات وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي ، شدد خلاله على تطلعات دولة الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات.

وقال إن “روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه”.

من جهته، أعلن لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، وأنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه.

وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في سياق آخر، أكد أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

إلى ذلك أشار: “سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا”.

    المزيد من أخبار العالم

    مسرح اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
    في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة العشرين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجوم دبلوماسي غربي على روسيا في قمة العشرين.. "أوكرانيا ليست بلدكم"
    تونس.. سعيد: هناك أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد