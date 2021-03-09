وزير الخارجية الإماراتي: قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أن “عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه”، لافتا إلى أن “قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي”.

جاء تصريحات وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي ، شدد خلاله على تطلعات دولة الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات.

وقال إن “روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه”.

من جهته، أعلن لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، وأنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه.

وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في سياق آخر، أكد أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

إلى ذلك أشار: “سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا”.