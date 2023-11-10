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وزير الخارجية الإيراني: اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي

منذ 13 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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نقلت قناة برس تي.في عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة إن “اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي” بسبب “العدوان” الإسرائيلي المتزايد.

وعلى الرغم من الاتهامات الأميركية لإيران باستهداف قواعدها في سوريا والعراق، ونفي طهران للأمر، رأى عبد اللهيان بأن اتساع نطاق الحرب في غزة “أمر لا مفر منه”.

وأضاف في وقت سابق أن هذا “الاتساع يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المدنيين”، في إشارة إلى تصعيد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لوكالة “إرنا” للأنباء.

كما اعتبر الوزير الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على أن “الدعم الأميركي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة”، وفق تعبيره.

جاء كلام عبداللهيان بعد تهديده بأن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل.

وأشار في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد مساء الجمعة 9\11\2023، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.

    المصدر :
  • رويترز

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