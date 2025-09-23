وزير الخارجية الإيراني: المشاورات بشأن العقوبات ستستمر مع الأطراف المعنية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله في بيان بعد اجتماعه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك إن إيران ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى نيويورك تمثل “فرصة للحوار مع جميع الأطراف التي ترغب في ذلك”، مشددة على أن الحوار عملية متبادلة ولا يمكن أن يفرض طرف واحد رؤيته على الآخر.

وأضافت أن بزشكيان سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (الخامسة والنصف مساء بتوقيت طهران)، وسيستغل هذا المنبر “للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، والتأكيد على اتباع المسارات الدبلوماسية بالتوازي مع القوة العسكرية لضمان الأمن الوطني”.

الملف النووي وآلية الزناد

وتطرقت مهاجراني إلى الملف النووي الإيراني، مؤكدة أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه، في إشارة إلى تعقيدات الملف بعد الضغوط والعقوبات.

وحذرت من أن “أي خطوة عدائية ضد إيران ستؤدي إلى إنهاء التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ووصفت مهاجراني آلية الزناد بأنها “إجراء غير قانوني” له أبعاد نفسية واقتصادية، موضحة أن الجهاز الدبلوماسي يبذل أقصى جهوده لمنع تفعيلها عبر جولات وزير الخارجية المتعددة.

وأضافت: “لم نرحب قط بالعقوبات، لكن الحكومة كانت مستعدة لجميع الاحتمالات منذ البداية”.

كذلك، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن “الأوروبيين لم يبذلوا أي جهد للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم المساعي الإيرانية”، مشيرة إلى أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق تسبب في ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني.

كما أوضحت مهاجراني أن الرئيس “لا يساوم على مصالح الشعب الإيراني”، وإذا لمس أي تقصير من المسؤولين في هذا المجال “فسيحذرهم حتما ويدافع عن مصالح البلاد”.