السبت 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها

منذ 34 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن الولايات المتحدة قد خانت الدبلوماسية، وإن الترويكا الأوروبية دفنتها.

وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، بعد رفض مشروع القرار الروسي الصيني لتأجيل عودة عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وجه الوزير الإيراني الشكر إلى بكين وموسكو على تقديم مشروع القرار.

وأكد عراقجي، أن إيران “كانت قد راهنت على وعود الأوروبيين”، مستدركا بأن “الترويكا الأوروبية اختارت المواجهة بدل الحوار”.

واعتبر الوزير أن “الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، والترويكا الأوروبية دفنتها”.

ولفت إلى أن “الوضع الحالي هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”، مضيفا أن طهران “قبلت دعوة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) للتفاوض، لكن قبيل الجولة السادسة، قامت إسرائيل بدعم من أميركا بمهاجمة موقعنا النووي”.

وأشار عراقجي إلى أن “إيران، مقابل رفع العقوبات، كانت مستعدة لتحمل بعض القيود”، معتبرا أن “إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونا”.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من “عواقب وخيمة واحتمالات التصعيد بعد فشل مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران”.

وصوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الروسي الصيني في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا. وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش)، حسب ما كشفت وكالة رويترز.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
المجر تقول إن زيلينسكي "فقد عقله" بعد تعليق بشأن المُسيرات
علما روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا: توغل المسيرات الروسية جزء من خطة الضغط على الغرب
الموقع الذي استشهد فيه مصور رويترز حسام المصري خلال غارة إسرائيلية بينما كان يصور بثًا مباشرًا في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة في 8 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
أدلة بصرية تقلب رواية إسرائيل الرسمية حول هجوم مميت على مستشفى ناصر بغزة

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!