وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يزور فنزويلا

فنزويلا، الدولة التي تتقاطع بظروفها الاقتصادية والسياسية مع إيران بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وفي هذا السياق زار وزير الخارجية محمد جواد ظريف فنزويلا في وقت يسود الترقب في الولايات المتحدة بعد انتخابات رئاسية غير حاسمة.

وكتب خورخي أريازا وزير خارجية فنزويلا على حسابه على تويتر، “استقبلنا شقيقنا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف”. وأضاف مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرحب بنظيره الإيراني لدى نزوله من الطائرة.

كما تحدث أريازا عن “برنامج عمل مكثف” خلال وجود ظريف في فنزويلا، دون أن يحدد التفاصيل.

وإيران، مع كوبا وروسيا وتركيا والصين، من الحلفاء الرئيسيين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وكتب خورخي أريازا “فنزويلا وإيران أظهرتا تضامنهما وشجاعتهما في مواجهة الاعتداءات”.

وتتعرض طهران وكراكاس باستمرار لتهجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الدولي عام 2018، معتبراً أن هذا النص غير كافٍ لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية ووضع حد لسلوكها “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط. ثم أعاد فرض جميع العقوبات الأميركية التي رفعت في عام 2015 قبل أن يشددها.

وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به رئيساً، عن طريق العقوبات وفرض حظر على النفط الفنزويلي. وتعترف واشنطن، مثل ما يقرب من ستين عاصمة أخرى، بخوان غوايدو المعارض كرئيس مؤقت لفنزويلا.