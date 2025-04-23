وزير الخارجية الإيراني: من المبكر الحكم على مسار المحادثات مع أميركا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، أنه من المبكر الحكم على المحادثات النووية مع أميركا.

وأضاف عراقجي لدى وصوله الصين، أن الأميركيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأميركيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين سيناقشان أيضا البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية.

وتأتي جولة عراقجي قبل استكمال المحادثات الإيرانية الأميركية، يوم السبت المقبل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أمس الثلاثاء عن تأجيل اجتماع فني غير مباشر على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن إلى يوم السبت المقبل.

وأوضح بقائي أن الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء تأجل بناء على مقترح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي.