وزير الخارجية الإيراني: هناك مشكلة من الممكن حلها مع أميركا

من خلال مؤتمر ميونيخ للأمن, أكد وزير الخارجية الإيرانية, حسين أمير عبد اللهيان عن أستعداد بلادة الى تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة الأميريكية

ومن خلال المؤتمر اليوم السبت، قال: إننا “نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية… لا علاقة لها بالاتفاق النووي”، مشدداً “يمكننا أن نفعل ذلك على الفور”.

ولفت الوزير إلى أنه “إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقا جيدا”، بحسب “رويترز” أن الوزير الإيراني أحجم عن استبعاد ما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، في سؤال طرح عليه بذلك، وقال: “طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مراراً إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا”، وأضاف: “نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج”.

ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

تهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.







