وزير الخارجية الباكستاني حول خطة ترامب بشأن غزة: لا تتوافق مع المسودة

منذ ساعة واحدة
إسحاق دار

إسحاق دار

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الجمعة إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة هذا الأسبوع لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأكد دار لنواب باكستانيين أنه تم إدخال تعديلات على الخطة.

من زاوية آخرى، أفادت مصادر فلسطينية للـ “العربية”، الخميس، أن حركة حماس ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة.

وقالت المصادر الفلسطينية إن الفصائل أبدت مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة بخطة الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة.

وأردفت المصادر الفلسطينية بأن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان.

وذكرت تقارير أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليةَ نسف منازل ومربعات سكنية داخل الأحياء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، قالت إن مناقشاتٍ وصفتها بالحساسة تَجري حاليًا بشأن مقترح الرئيس ترامب؛ لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت أن البيت الأبيض لن يصدر أي بيان في الوقت الحالي، وأن الملف بيد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والرئيس ترامب.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز
  • وكالات

