وزير الخارجية البرتغالي: بلادنا اعترفت رسمياً بدولة فلسطين

منذ 50 دقيقة
علم البرتغال

أعلن باولو رانجيل وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، اليوم الأحد، أن بلاده اعترفت رسميا بدولة فلسطينية.

وقال رانجيل للصحفيين في المقر الدائم لبعثة البرتغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك “الاعتراف بدولة فلسطين تحقيق لنهج أساسي وثابت في السياسة الخارجية البرتغالية”.

وأضاف “البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد إلى سلام عادل ودائم… وقف إطلاق النار أمر ملح”، وأشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “لا يمكن أن يكون لها أي شكل من أشكال السيطرة في غزة أو خارجها” وطالب بإطلاق سراح الرهائن.

لكن رانجيل ذكر أن الاعتراف بدولة فلسطين “لا يمحو الكارثة الإنسانية في غزة”، وندد أيضا بالمجاعة والدمار هناك و”بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

واعترفت البرتغال بدولة فلسطينية إلى جانب بريطانيا وكندا وأستراليا.

    المصدر :
  • رويترز

