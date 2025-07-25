الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية البريطاني: الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2025 10:04 صباحًا
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الجمعة إن الوضع المتدهور في غزة “لا يمكن الدفاع عنه”، وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار.

وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي في سيدني “مشهد الأطفال وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم. ولهذا السبب أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار”.

واضاف “الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه”.

ومن جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “المعاناة والمجاعة في غزة أمر لا يوصف ولا يمكن تبريره”. وأضاف أنه سيجري الجمعة مكالمة طارئة مع الجانبين الفرنسي والألماني لبحث “كيفية وقف القتل في غزة”.

وتابع “نحن جميعا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة”.

من جانب آخر، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري إن إطلاق النار على طالبي المساعدات في غزة مروع.

ودعت ثورنبيري إلى وقف عمل ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الأغذية، وأكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ومن دون عراقيل.

وتصاعدت الانتقادات من جانب مسؤولين كبار وبرلمانيين بارزين في دول غربية للتنديد بالحصار الإسرائيلي على غزة الذي يرافق حرب الإبادة حيث استفحلت المجاعة في القطاع الفلسطيني وتزايدت الوفيات جراء سوء التغذية الحاد والجفاف، كما ترتفع أعداد شهداء المساعدات يوميا بنيران جيش الاحتلال.

وسجلت مستشفيات غزة أكثر من 115 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية منذ بداية الحرب، فيما أحصت وزارة الصحة في القطاع 1083 شهيدا من “شهداء لقمة العيش” وأكثر من 7275 إصابة بنيران جيش الاحتلال منذ بدء المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء أواخر مايو/أيار الماضي، والذي وصفته وكالات الأمم المتحدة بأنه مصيدة لقتل الفلسطينيين وأداة لتهجيرهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ضابط شرطة تركي يقف حراسة أثناء دخول سيارة إلى القنصلية الإيرانية حيث ستجري إيران محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية المكونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في اسطنبول، تركيا، 25 يوليو 2025. رويترز
انطلاق محادثات بين الترويكا الأوروبية‭ ‬وإيران حول الملف النووي في إسطنبول
الدولار. رويترز
الدولار يستقر مع تحول التركيز إلى الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان
الأمم المتحدة
لمساعدة 10 ملايين سوري.. الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 3 مليارات دولار

الأكثر قراءة

وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار
على الدولة تعطيل ساعة "الحزب" والانتقال إلى توقيت الدولة