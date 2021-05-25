السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية البريطاني: لا بد أن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم

25 - مايو - 2021
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه لا بد لدائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن تنتهي.

وأضاف راب على تويتر لدى وصوله لإجراء محادثات في أعقاب أعنف قتال منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين:

“سألتقي مع كبار الزعماء هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة”.

وقال: “لا بد وأن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الصحفي البريطاني دوم فيليبس
    واشنطن تطالب بتحقيق العدالة بعد العثور على رفات صحفي في البرازيل
    شعار شركة نوفاتيك الروسية
    نوفاتيك الروسية: لا محادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال بالقطب الشمالي
    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل