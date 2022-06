وزير الخارجية البريطاني: لا بد أن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه لا بد لدائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن تنتهي.

وأضاف راب على تويتر لدى وصوله لإجراء محادثات في أعقاب أعنف قتال منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين:

“سألتقي مع كبار الزعماء هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة”.

وقال: “لا بد وأن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم”.

Just landed in Israel. I will meet with both senior leaders here and in the Occupied Palestinian Territories on how to make the recent ceasefire lasts. We must end the cycle of violence and make progress towards a lasting peace pic.twitter.com/bghGe2UIwF

— Dominic Raab (@DominicRaab) May 25, 2021