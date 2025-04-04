وزير الخارجية البريطاني: مناقشات بين لندن وواشنطن للتوصل لاتفاق اقتصادي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي إن بلاده تجري مناقشات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق اقتصادي.

وأضاف لامي “أوضحنا تماما أن جميع الخيارات مطروحة لضمان المصالح الوطنية للشعب البريطاني”.

وفي وقت سابق أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة بالتوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.

واوضح رينولدز في تصريح له، بانه “بما أنّ الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، فإنّ نهجنا هو أن نبقى هادئين ونلتزم بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفّف من تأثير ما تمّ الإعلان عنه اليوم”، أي رسوم جمركية بنسبة 10% على كل الصادرات البريطانية إلى الولايات المتّحدة، وهي أقلّ نسبة فرضها الملياردير الجمهوري على سائر شركاء بلاده التجاريين.

كما ذكرت وكالة “رويترز” أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بحث هاتفيا مع الرئيس ترامب المفاوضات القائمة بين البلدين بهدف التوصل لاتفاق يعزز “الازدهار الاقتصادي” المشترك.

ونقلت الوكالة، بيانا صادرا عن مكتب ستارمر، جاء فيه: “تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب هذا المساء.. واستهل ترامب حديثه متمنيا لجلالة الملك تشارلز أطيب التمنيات والصحة الجيدة”.

وأضاف البيان: “ناقش الطرفان المفاوضات المثمرة بين فرقهم المعنية بشأن صفقة الازدهار الاقتصادي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واتفقا على أنها ستستمر بخطى سريعة هذا الأسبوع”.

وتأمل بريطانيا في التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حزمة أوسع من الرسوم الجمركية المضادة.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات تجري بشكل مكثف، مع تحركات من أجل تقليص أو حتى إلغاء ضريبة بريطانية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بين أوراق المساومة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأميركي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف.

وأكد ترامب في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، و50% على ليسوتو، بينما سيفرض على الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 20%. وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10% والتي فرضت على دول مثل بريطانيا وتركيا.

وكشف ترامب أن العجز التجاري الأميركي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ”الرقم القياسي الذي لا مثيل له”. ودعا زعماء العالم إلى إلغاء رسومهم الجمركية لتحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.

هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار مساعي ترامب للحد من العجز التجاري وتعزيز الصادرات الأميركية، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من هذه الرسوم.