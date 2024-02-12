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وزير الخارجية البريطاني: من المستحيل خوض حرب في رفح وسط هذا الكمّ من الناس

منذ ساعة واحدة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون (رويترز)

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون (الاثنين 12-2-2024) إن على إسرائيل أن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، وذلك بعد الغارات الجوية على المدينة الواقعة في جنوب غزة وتمثل الملاذ الأخير لنحو مليون مدني نازح.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 67 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب عشرات في الغارات الجوية التي أطلقت إسرائيل تحت غطائها سراح رهينتين.

وردا على سؤال عن الوضع في رفح وعما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، قال كاميرون للصحفيين “نعتقد أنه من المستحيل خوض حرب وسط هذا الكم من الناس. ليس هناك مكان يذهبون إليه”.

وأضاف “قلقون للغاية إزاء هذا الوضع ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر. لكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال يفضي إلى وقف لإطلاق النار”.

    المصدر :
  • رويترز

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