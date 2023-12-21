الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية البريطاني: نؤيد الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2023 1:15 مساءً
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده لا تريد أن يطول أمد الصراع في قطاع غزة، مؤكداً في ذات الوقت على تأييد وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد في مقابلة خاصة مع العربية، اليوم الخميس، على دعم تنفيذ هدن في غزة لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، لافتاً إلى أن لندن معنية برهينتين.

مزيد من المساعدات

إلى ذلك لفت وزير الخارجية البريطاني إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة، وأن بلاده تدرس إرسال مساعدات عبر الأردن.

وفي هذا الشأن قال “نريد إرسال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة” وأضاف “سكان غزة لا يجدون الطعام ويجب زيادة المساعدات”.

كذلك كشف أن زيارته للمنطقة تهدف لبحث اليوم التالي للحرب في غزة، مشيراً إلى الانفتاح على كافة الأفكار حول مستقبل غزة بعد الحرب ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

“نرفض تهديد الملاحة”

في موازاة ذلك وعن التهديدات الأخيرة للملاحة البحرية في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية البريطاني رفض أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً على ضرورة وقف هجمات الحوثيين.

وأضاف أن إيران يجب أن تتحدث لأذرعها في المنطقة لوقف التهديدات، وتابع قائلاً “إذا لم نتحرك لوقف التهديدات بالبحر الأحمر فالعالم سيتأثر”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

علما روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا تتعهد بالرد بالمثل إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أصولها المجمدة
مروان البرغوثي
إعلام إسرائيلي: حماس تصر على الإفراج عن 3 بينهم مروان البرغوثي
من مالي- أرشيفية
حركة أزواد تفرض حصارا على الطرق الرئيسية شمال مالي

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
طقس لبنان
توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!