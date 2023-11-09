وزير الخارجية البريطاني يلتقي بنظراء من الشرق الأوسط لبحث حرب غزة

قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل (الخميس 9-11-2023) إلى السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل للصراع في غزة وجنوب إسرائيل.

وسيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من منطقة الشرق الأوسط وسيناقش الجهود المبذولة لمنع تصعيد إقليمي أوسع للحرب، يشمل لبنان واليمن.

وأفاد البيان بأن كليفرلي سيبحث أيضا المبادرات الرامية لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.

ومن المقرر أن يؤكد الوزير مجددا دعم لندن لفترات هدنة من القتال لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات وإتاحة فرصة لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم البريطانيون.

وقال كليفرلي “سأواصل هذا العمل الضروري في السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة والنظر أيضا إلى مستقبل حل دولتين دائمتين وسلميتين ومزدهرتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وبدا أن القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يتقاتلون من مسافة قريبة في مدينة غزة أمس الأربعاء بينما فر آلاف المدنيين جنوبا لتجنب الحصار وسط الصراع.

وقصفت إسرائيل غزة ردا على هجوم شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ووفقا للإحصاء الإسرائيلي، قتل المسلحون خلال الهجوم 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 شخصا قتلوا حتى أمس الأربعاء، 40 بالمئة منهم أطفال، في العملية العسكرية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على حماس.