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وزير الخارجية التركي: أمريكا صارت وحيدة بشأن قضية غزة

منذ 31 دقيقة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية التركية إن حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة كان “خيبة أمل كاملة”.

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أمس الجمعة “عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة”.

وجاءت تصريحاته بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم السبت إن شعور “خيبة الأمل الكاملة” تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك فترات توقف للقتال لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وخلافا لمعظم حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حماس جماعة إرهابية.

وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن.

وأضاف فيدان “من الآن فصاعدا، الأمر متروك لتقدير البرلمان، وقد أبلغنا نظراءنا بذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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