الأحد 13 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية التركي: أنقرة تعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو\تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر\تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس آذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.

وقال جاويش أوغلو في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة “نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود”.

وأضاف أنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت روسيا الأربعاء إنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.

    المزيد من أخبار العالم

    دونالد ترامب
    ترامب يتعهد بالبقاء في السباق الرئاسي 2024
    مدينة باخموت الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المعارك مستمرة في باخموت.. فاغنر: يجب النضال من أجل روسيا
    إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم
    تقرير دولي: يمكن لايران تصنيع اسلحة نووية خلال اشهر

    الأكثر قراءة

    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    نادين الراسي
    بالفيديو ـ نادين الراسي اختفت في دمشق ولا يمكن الوصول إليها... ماذا يحصل؟
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!