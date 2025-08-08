الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
وزير الخارجية التركي سيناقش خطة إسرائيل بشأن مدينة غزة خلال زيارة لمصر

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2025 1:51 مساءً
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن الوزير هاكان فيدان سيسافر إلى مصر غدا السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة وبشأن الوضع الإنساني في القطاع.

ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل في وقت مبكر من اليوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج للحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بخطة “الحكومة المتطرفة” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحثت القوى العالمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التحرك لمنع تنفيذها.

ووصفت تركيا من قبل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية وأوقفت جميع أشكال التجارة مع إسرائيل.

وقال المصدر إن وزير الخارجية التركي سيلتقي خلال زيارته للقاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومنها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي تتم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وكذلك خطة السيطرة الإسرائيلية.

وقال المصدر إن فيدان “سيقيم الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وسيؤكد على أن تحركات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف (تقويض) حل الدولتين وعلى أن الخطوات الأحدث نحو ضم غزة هي أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأشادت أنقرة بدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة التي تبذلها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). واندلعت الحرب بعد أن قادت حماس هجوما على إسرائيل في 2023.

ورفضت تركيا أي خطط للسيطرة على غزة أو محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف المصدر أن فيدان سيناقش أيضا التطورات في أفريقيا، بما في ذلك في ليبيا والسودان والصومال.

    المصدر :
  • رويترز

